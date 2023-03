Nuovi giochi per bambini

Nuovi, più funzionali, a misura di bambino. Nell'area di via Dolomiti a Bareggio sono stati installati giochi per bambini all'insegna della modernità.

Nuovi, più funzionali, a misura di bambino. Nell'area di via Dolomiti a Bareggio sono stati installati giochi per bambini all'insegna della modernità. Scivoli, pegaso e altalene sono quindi destinati a fare ancora la gioia dei piccoli in cerca di ore di svago e divertimento. Lo stesso intervento è stato programmato nella zona della Figina. Nell'esprimere soddisfazione per le migliorie introdotte, il primo cittadino Linda Colombo ha poi indicato altre tappe che saranno interessate dai medesimi lavori: viale Morandi, via Filzi, 4 Elle, via Madonna Pellegrina e Brughiera. "Passo dopo passo - conclude in una nota - arriviamo ovunque, anche nelle aree più in periferia".

