Camminata per la Festa della Donna

Festa della Donna: pronti a mettersi in cammino. Una camminata non competitiva (promossa dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello), infatti, è in programma il 12 marzo.

Festa della Donna: pronti a mettersi in cammino. Una camminata non competitiva (promossa dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello), infatti, è in programma il 12 marzo, con il ritrovo alle 11 in biblioteca, per piìoi attraversare diverse vie del paese. E, al termine, aperitivo; tutte le donne verranno omaggiate con un rametto di mimosa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!