Volontari per l'Ucraina

Da un anno ormai in prima linea in Italia per stare vicini al popolo ucraino, che sta affrontando la guerra. Sono i volontari dell'Associazione Aiuto Reciproco.

La presenza praticamente costante. Un anno in prima linea, per cercare di dare il maggior sostegno possibile. Sono i volontari dell'Associazione Aiuto Reciproco che, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, non hanno mai smesso di far sentire la loro vicinanza, cercando di rispondere alle varie richieste che ogni giorno arrivano. "Perché i bisogni, come potete immaginare, sono ancora tanti - racconta la vicepresidente Tetyana Hrynyshyn - Ci sono, purtroppo, città completamente distrutte e moltissime persone sfollate che non hanno più nulla. Serve un po' di tutto: generi alimentari, vestiti, coperte, medicinali, ecc... Le difficoltà sono enormi e noi, nel nostro piccolo, stiamo provando in ogni modo a dare una mano". Un vero e proprio lavoro di squadra, insomma, quello messo in campo e che sta proseguendo ormai da febbraio 2022. "Ognuno sta facendo la sua parte e di questo vogliamo dire grazie - conclude - C'è chi nei vari punti di raccolta qui in Italia è impegnato a ricevere il materiale e smistarlo; poi c'è chi si occupa della parte burocratica, altro tassello fondamentale per permettere appunto che quando ci viene dato possa arrivare a destinazione; e, infine, c'è chi, in Ucraina, ha il compito di portare il necessario nei singoli paesi e nelle differenti realtà di accoglienza dei cittadini ucraini. Da dodici mesi, ormai, siamo in prima linea e diversi sono i trasporti che abbiamo effettuato e che ancora oggi vanno avanti".

ASSOCIAZIONE AIUTO RECIPROCO: UN ANNO A FIANCO DELL'UCRAINA



