Stefano campione italiano!

Il giovane Stefano Marmonti, classe 2004, dopo anni di costante crescita, record personali su record personali, ora è campione italiano! Primo titolo italiano per la SOI in 76 anni.

La SOI Inveruno, sportiva oratoriana inverunese, è un’organizzazione sportiva che vanta oltre 70 anni di passione e dedizione al mondo dello sport. Dal 1946 allenatori e dirigenti si impegnano per preservare e favorire la crescita di giovani atleti, in un ambiente famigliare e accogliente in cui i valori sportivi siano quelli di riferimento. Basket, atletica e pallavolo sono gli sport praticati dagli atleti della SOI. Proprio l’atletica inverunese ha ottenuto grandi risultati. Il giovane Stefano Marmonti, classe 2004, dopo anni di costante crescita, record personali su record personali, ora è campione italiano!

"Con una gara autoritaria, e con il proprio Personal Best (nonchè Record Sociale) di 53.15 mt, Stefano si aggiudica il titolo italiano U20, nel lancio del disco, ai Campionati Italiani Invernali di lanci di Rieti - spiegano dalla società SOI - Si e' fatta la storia: e' il primo titolo italiano, in 76 anni, per la Soi".

