Stefano Marmonti in azzurro vola a Gerusalemme

Da Inveruno a Gerusalemme...si chiude con il 15esimo posto in Europa l'avventura di Stefano Marmonti ai Campionati Europei U20 di Gerusalemme. Diociotto anni, la giovane promessa della Soi Inveruno, ha vissuto la sua prima esperienza di altissimo livello. Prima maglia azzurra nei 77 anni della società inverunese, Stefano ha tenuto alto con orgoglio il nome della sua squadra, disputando una gara eccezionale.

