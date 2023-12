Due atleti SOI 'nazionali'

Arianna Oldani e Stefano Marmonti vestiranno nel 2024 la prestigiosa maglia dell’Atletica Libertas Unicusano di Livorno e gareggeranno nella 'serie A' nazionale di atletica.

La programmazione, il metodo di lavoro e di conseguenza i risultati ottenuti nel corso dell’anno, hanno consentito a due tra gli atleti di punta della SOI Inveruno un “salto in alto” tra le società di atletica nazionale.

Arianna Oldani e Stefano Marmonti infatti, vestiranno nel 2024 la prestigiosa maglia dell’Atletica Libertas Unicusano di Livorno e gareggeranno nella “serie A” nazionale di atletica, rispettivamente nelle competizioni veloci ad ostacoli e nel lancio del disco.

I due atleti, si sono fatti notare a livello italiano nel corso del 2023 - Marmonti bi-Campione Italiano Under 20 di lancio del disco e maglia azzurra ai Campionati Europei Under 20 di Gerusalemme e Oldani nono tempo in Italia nei 400 ostacoli Under 18 - tanto da attirare l’attenzione di diverse blasonate compagini sportive.

“La scelta finale è stata fatta in comune accordo con atleti, allenatori e dirigenza SOI, in quanto la prestigiosa società sportiva di Livorno è quella che assicura ai ragazzi un programma di crescita ideale per i loro obiettivi futuri” ha dichiarato Luca Crespi, Presidente della SOI.

Questa notizia è un’ulteriore conferma della bontà del lavoro impostato dalla società sportiva inverunese che sta crescendo sia in qualità - oltre all’atletica sono ottimi i risultati che stanno ottenendo le squadre di volley e basket - sia in quantità con il record di atleti iscritti che quest’anno ha superato quota 450, facendo della compagine gialloblù uno dei punti di riferimento tra le polisportive dell’Alto Milanese.

