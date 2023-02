Gli 'squaletti' Propaganda

Inizia bene la stagione 2023 per la Squadra di Nuoto della SSD GAMES Sport che ormai da anni è un punto di riferimento per la piscina di Cuggiono.

Inizia bene la stagione 2023 per la Squadra di Nuoto della SSD GAMES Sport che ormai da anni è un punto di riferimento per la piscina di Cuggiono. Questa volta è toccato ai più “piccoli” tenere alti colori della società cuggionese. Domenica 12 febbraio presso la piscina Cozzi di Milano, nella storica vasca da 33m i piccoli squaletti hanno dimostrato un ottimo stato di forma che hanno portato tutti a migliorare i propri tempi in gara.

Nel dettaglio ecco i risultati: Tarzia Erica - Secondo posto nei 66m misti Ra/Do tempo 1'15" e terzo posto 33m stile tempo 27" - Calloni Simone - terzo posto nei 33m a stile 24"10 e quarto posto nei 66m misti Ra/Do 1'13" - Mistaffetta 4x66mista - 1 posto Tolotti Giacomo, Verdelli Luca, Tarzia Erica, Rojas Parra Giorgia Cecilia tempo 5'02" - Mistaffetta – 2 posto Ceriotti Mattia, Soricaro Gabriele, Esposto Giulio, Calloni Simone in 5'04". Da segnalare anche la prima esperienza in gara per Magistrelli Beatrice nei 66m stile, Mattu Samuel 33m Dorso, Sala Beatrice 33m stile, Telishevsky Alessandro 33m dorso, Toretta Luca 33 m dorso, Soricaro Gabriele 33m stile. Risultati molto apprezzati dal Presidente della SSD GAMES Sport Giampiero Garagiola e ovviamente dall’Allenatrice Cecilia Panza che vede così i frutti del lavoro fatto nei mesi precedenti. Prossimo appuntamento ancora nell’Impianto Milanese per domenica 26 marzo.

