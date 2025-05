Quattro giorni di 'Festa dello Sport'

Si inizia sabato 24 maggio con il saggio di ginnastica artistica; poi, dal 31 maggio al 2 giugno, spazio a calcio, volley, inclusione, incontri, pranzi e cene insieme...

Quattro giorni di sport, incontri e inclusione. L’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si prepara ad accogliere l’edizione 2025 della “Festa dello Sport”, organizzata in collaborazione con la Polisportiva San Giorgio. Un evento ormai atteso da tutto il territorio, che si svolgerà il 24 e 31 maggio, 1 e 2 giugno negli spazi dell’oratorio di via Cicogna 8/D.

L’iniziativa si aprirà sabato 24 maggio con il saggio di ginnastica artistica presso la palestra comunale di Cuggiono alle ore 21. Ma sarà soprattutto il weekend successivo a trasformare l’oratorio in un grande villaggio sportivo. Sabato 31 maggio spazio ai più piccoli con i tornei di calcio riservati alle categorie Primi Calci 2017/18 e 2016, seguiti da una partita amichevole che vedrà protagonisti i ragazzi del Ticino Handicap, un momento dal forte valore simbolico che unisce sport e inclusione. Nella stessa giornata il volley sarà in campo con i triangolari delle categorie Under12 e Under13, mentre nel pomeriggio ci sarà una dimostrazione di Sitting Volley a cura della VOMIEN Legnano, disciplina paralimpica che promuove l’accessibilità allo sport per tutti.

Domenica 1° giugno la giornata prenderà il via con la tradizionale Messa dello sportivo alle ore 11. Seguirà il pranzo comunitario per le famiglie dei piccoli atleti, occasione di convivialità e incontro. Nel pomeriggio nuovi appuntamenti sportivi con i tornei di mini volley e le partite di calcio (Pulcini 2014/15 e amichevoli CSI), ma anche uno spazio di riflessione: alle ore 17, nella Sala della Comunità, si terrà una conferenza sul tema “Costruire un ambiente sportivo educativo: ruolo di famiglie e società”, con l’intervento di Stefania Borghi, Supervisore Educativo Sportivo. Un’occasione preziosa per ragionare insieme sull’importanza dello sport come strumento di crescita e formazione, oltre che di gioco.

La manifestazione si chiuderà lunedì 2 giugno con i tornei di volley Under14 e Under16 a partire dalle 9.00 e, a seguire, una lezione di pilates aperta a tutti nel campo sportivo.

Durante tutte le giornate della festa sarà attivo un servizio bar e ristoro, per accompagnare con gusto ogni momento dell’evento. Non mancheranno anche musica, animazione e l’entusiasmo dei tanti volontari che rendono possibile questa iniziativa.

La “Festa dello Sport” non è solo un calendario fitto di attività sportive, ma un’occasione per riscoprire il valore della comunità, dell’impegno educativo e della partecipazione attiva.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!