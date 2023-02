Lisa in semifinale di 'The Voice Senior'

Continua la scalata ai live di ‘The Voice Senior’, il programma in prima serata su Rai Uno condotto da Antonella Clerici, in cui dei professionisti del canto over 60 si sfidano a colpi di Blind Audition e Knock Out sul ring della musica per farsi scegliere dai giudici di questa edizione.

Continua la scalata ai live di ‘The Voice Senior’, il programma in prima serata su Rai Uno condotto da Antonella Clerici, in cui dei professionisti del canto over 60 si sfidano a colpi di Blind Audition e Knock Out sul ring della musica per farsi scegliere dai giudici di questa edizione, che sono: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e I Ricchi e Poveri. Tra i 48 cantanti selezionati durante le Blind Audition, c’era anche Lisa Maggio, ex buscatese, figlia del maestro Caimi, oggi trapiantata da più di quarant’anni in provincia di Bologna, scelta durante la puntata del 1° febbraio da Gigi D’Alessio. L’ultima puntata di ‘The Voice Senior’ ha visto concludersi le Blind Audition, cioè le audizioni al buio, e poi ha messo i quattro giudici davanti ai Cut, la scelta ardua: quella di dimezzare la propria squadra, selezionando 6 tra i 12 talenti a disposizione, da portare ai Knock Out. Grande suspense quando è arrivato il momento per Gigi D’Alessio di fare la sua scelta: tutta Buscate era in trepidazione, sperando che Lisa Maggio potesse passare il turno. Paragonando la sua squadra a un’orchestra, D’Alessio ha scelto il basso, la chitarra, la batteria, il pianoforte, gli archi, lasciando per ultimi i fiati, che ha descritto come “sezione grintosa, quando suonano si fanno sentire” e associandoli proprio a Lisa Maggio, che si è avviata verso i compagni di squadra, stupita ed emozionata. Ora ci saranno i Knock Out, le battaglie sul ring, a suon di note musicali e da 6 ne rimarranno solo 3. Forza Lisa, suonagliela ancora… letteralmente!

