Lisa, buscatese a 'The Voice Senior'

Lisa Maggio è stata presa a The Voice Senior, il programma in prima serata di Rai Uno condotto da Antonella Clerici: la buscatese doc, oggi “naturalizzata” emiliana, è entrata nella squadra di Gigi D’Alessio, scelta dal cantautore napoletano dopo una blind audition davvero emozionante, in cui ha incantato tutti con la sua voce tonante e raffinata sulle note di “Quando ami una donna”, portata al successo da Fausto Leali. Lisa Maggio nasce Maria Luigia Caimi a Buscate 61 anni fa, in una famiglia che vive per la musica da quattro generazioni: il padre, infatti, era il maestro Luigi Caimi, conosciuto in paese, in quanto organista in chiesa. Una passione condivisa con la sorella Patrizia, oggi voce nota a Buscate, e che la porta a cambiare i suoi piani: studia per diventare tecnico di laboratorio, ma il tempo trascorso tra le quattro mura dell’ospedale la fa soffocare. Nel suo cuore batte la musica. E la musica la porta a 18 anni a fare le valigie e a trasferirsi a Bologna, nonostante il papà Luigi non fosse molto d’accordo. Qui riesce a entrare in un’orchestra di musica da ballo e a fare la cantante professionista. Oggi vive a Crevalcore, in provincia di Bologna, con i due figli e il marito Roberto, conosciuto proprio sul lavoro, in quanto membri della stessa orchestra. “La musica e la famiglia sono i due pilastri della mia vita”, dice ai microfoni di The Voice Senior. Ed è stata proprio la figlia a iscriverla a sorpresa, riconoscendone il talento indiscusso. Davanti alla sua esibizione, si sono girati tutti i giudici: Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, che l’ha voluta appunto con sé. Ora la cavalcata di Lisa verso il live in prima serata è appena cominciato: le Blind Audition sono appena il primo scalino da salire. Ora l’aspettano i Knockout, avvincenti duelli musicali, per vedere chi la spunterà. Noi facciamo tutti il tifo per Lisa: Buscate è con te!

