Festival: è subito successo!

La prima serata del Festival di Sanremo 2025, andata in onda l'11 febbraio, ha registrato un notevole successo in termini di ascolti: una media di 12.600.000 spettatori, pari al 65,3% di share.

La prima serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi l'11 febbraio al Teatro Ariston, ha offerto un mix di emozioni, performance sorprendenti e qualche momento di riflessione. Sotto la conduzione di Carlo Conti, affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici, la serata è stata caratterizzata da un ritmo serrato, con l'obiettivo dichiarato di concludere in orario, riuscendo a chiudere intorno all'una e venti, circa 40 minuti prima rispetto all'anno precedente.

Tutti i 29 artisti in gara si sono esibiti durante la serata. Tra le performance più apprezzate dalla sala stampa, spiccano quelle di Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro, inseriti nella top 5 della serata. Giorgia ha incantato il pubblico con "La cura per me", una ballata intensa che ha messo in risalto la sua straordinaria vocalità.

- Simone Cristicchi ha emozionato con "Quando sarai piccola", un brano toccante sull'Alzheimer che ha ricevuto una standing ovation dall'Ariston.

- Achille Lauro, con "Incoscienti giovani", ha mostrato una nuova maturità artistica, presentandosi in un elegante frac e offrendo una performance più sobria rispetto al passato.

- Lucio Corsi ha sorpreso con "Volevo essere un duro", distinguendosi per originalità e presenza scenica, conquistando sia il pubblico che la critica.

Ospiti e momenti speciali

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo. Jovanotti ha offerto una performance energica, iniziata con "L'ombelico del mondo" e proseguita con una serie di successi che hanno coinvolto il pubblico.

Un momento di particolare intensità è stato l'esecuzione di "Imagine" da parte di Noa e Mira Awad, accompagnata da una grafica che mostrava la traduzione del brano in ebraico e arabo, sottolineando un messaggio di pace e unità.

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha saputo coniugare tradizione e innovazione, offrendo al pubblico esibizioni di alta qualità e momenti di riflessione. Nonostante qualche critica riguardo al ritmo accelerato della conduzione, l'evento ha mantenuto alta l'attenzione degli spettatori, ponendo solide basi per le serate successive.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!