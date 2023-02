Nuovi giochi per bambini

Nuova vita per i giochi per bambini di Bareggio. La giunta retta dal sindaco Linda Colombo ha optato per una riqualificazione complessiva delle oasi del divertimento per i piccoli in città.

Nuova vita per i giochi per bambini di Bareggio. La giunta retta dal sindaco Linda Colombo ha optato per una riqualificazione complessiva delle oasi del divertimento per i piccoli in città. A fare il punto della situazione è lo stesso primo cittadino attraverso una nota: "I lavori sono partiti dalla scuola Munari - afferma - seguiranno poi interventi in altri otto parchi ovvero viale Morandi, via Filzi, cascina Figina, Brughiera, via San Sebastiano, via Dolomiti, via Piace , Madonna Pellegrina e Quattro Elle". Una riqualificazione che risponde sia a una necessità di irrobustimento estetico sia a un'esigenza di maggiore funzionalità ludica.

