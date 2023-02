'Strade Pulite': via i rifiuti

Tra i Comuni di cui si sono occupati figura anche Villa Cortese. I volontari di 'Strade pulite' si sono messi lo scorso weekend di buzzo buono e hanno dichiarato guerra a suon di ramazza, sacchetti e tanta buona volontà ai rifiuti presenti su un tratto delle provinciali 12 e 214.

Tra i Comuni di cui si sono occupati figura anche Villa Cortese. I volontari di 'Strade pulite' si sono messi lo scorso weekend di buzzo buono e hanno dichiarato guerra a suon di ramazza, sacchetti e tanta buona volontà ai rifiuti presenti su un tratto delle provinciali 12 e 214. "I generosi volontari - si legge in una nota - hanno riempito camionate di sacchi e recuperato parecchi ingombranti. Una situazione di degrado che persisteva da anni a causa della solita lacuna della Provincia". Un'iniziativa che mira a coinvolgere, in prospettiva, un sempre maggiore numero di persone in un'alleanza allargata contro l'abbandono scriteriato di rusco in tratti dove non dovrebbe mai essere collocato. "Grazie e complimenti - dice la nota per rimarcare chi si sia preso a cuore quest'operazione di alto valore ecologico - a Silvia Fusè, Enrica Capelletti, Gaia Lia, Maurizio, Gianluca Domenico, Fiorenzo Dozzo, Stefano, Marino Vismara e tutti i valorosi volontari".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!