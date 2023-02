Una collezione visionaria, che stimola il dibattito tra naturale e artificiale, in questo caso alimentato da un nuovo codice espressivo.

'Next Creatures' è una mostra di Raffaello Galiotto, venti opere in marmo dal forte potere evocativo allestite nello spazio ipogeo dell’ADI Design Museum di Milano.

Le opere, realizzate con marmi pregiati, s’ispirano alle affascinanti forme della natura, alle strutture ossee dei vertebrati, alle simmetrie cromatiche delle livree e alla seghettatura marginale delle foglie. L’indistinta fusione del regno animale con quello vegetale genera misteriosi reperti fossili del futuro, seducenti esoscheletri spiaggiati di improbabili creature marine.

Una collezione visionaria, che stimola il dibattito tra naturale e artificiale, in questo caso alimentato da un nuovo codice espressivo in cui la pietra incontra la macchina digitale in un rapporto antitetico, tra materialità e immaterialità, tra robot e umano.

Le pietre così lavorate, con fresature percettive, visive e tattili di altissima precisione, invitano il visitatore all’esperienza fisica con la materia attraverso un’espressione estetica di forte suggestione attrattiva.

