Il 16 febbraio alle ore 20.30 un evento sull’esodo giuliano - dalmata. In biblioteca con Ubaldo Tesser per ricordare le stragi delle foibe.

A Robecchetto con Induno, presso la biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara, giovedì 16 febbraio alle ore 20.30, per celebrare “Il Giorno del Ricordo”, si terrà un evento pubblico di approfondimento storico e culturale sull’esodo giuliano – dalmata con l’intervento del dottor Ubaldo Tesser (autore del libro “Hotel Village”, edito da “Lampi di Stampa”, 128 pagine) che sarà introdotto dall’assessore comunale Marta Langè.

Il Giorno del Ricordo si celebra ogni anno il 10 febbraio. Lo scopo è di rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre. Le stragi delle foibe iniziarono nel 1943 e terminarono il 10 febbraio 1947, il giorno in cui furono firmati i trattati di pace di Parigi. Ecco perché il Giorno della Ricordo si celebra proprio il 10 febbraio.

L’autore Tesser è novarese di adozione ma la famiglia fu tragicamente coinvolta nell’esodo giuliano-dalmata. «Ricordare è importante per non commettere più gli stessi errori e contribuire alla costruzione di un mondo migliore, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni. – afferma l’assessore Langè - L’esodo forzato e drammatico di migliaia di italiani, avvenuto nell'immediato dopoguerra, con le pesanti conseguenze per la loro vita, è raccontato nel romanzo di Ubaldo Tesser e ci permetterà di conoscere meglio e approfondire una delle pagine più buie della storia recente».

L’iniziativa ad ingresso libero è promossa dal Comune di Robecchetto con Induno, in collaborazione con l’Associazione “Amici della Biblioteca”.

