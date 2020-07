Cucina gourmet a portata di tutti

Le migliori delizie italiane da assaporare a Robecco sul Naviglio.

L’Italia, si sa, è il Paese con la cucina più buona al mondo: cosa c’è di meglio di una pizza mediterranea con ingredienti genuini e ricercati e di un gelato artigianale fresco e dissetante? Non avete più bisogno di andare nei ristoranti stellati per trovarli: nei weekend di luglio e durante il primo di settembre la prestigiosa Villa Terzaghi di Robecco sul Naviglio vi offre tutto questo nell’ambito dell’evento “I weekend del gusto”. Dove? All’interno del suo meraviglioso parco, con tavolini distanziati oppure con la possibilità di un pic nic fai-da-te all’ombra dei suoi alberi secolari. Carlo Cracco, il noto chef stellato nonché presidente dell’Associazione non profit “Maestro Martino”, ha inaugurato il 10 luglio questa serie di giornate interamente dedicate alla compagnia e alla cucina gourmet, realizzate in collaborazione con il Comune di Robecco sul Naviglio guidato dal sindaco Fortunata Barni e con il patrocinio del Parco del Ticino. Il team di professionisti coinvolti comprende i più prestigiosi nomi della cucina italiana, supportati da brand di eccellenza come S. Pellegrino, Acqua Panna, Lavazza, Birrificio Angelo Poretti, solo per citarne alcuni. Il progetto “I Weekend del Gusto” costituisce il preannuncio di un grande programma didattico guidato dalla scuola di Villa Terzaghi, che sarebbe dovuto partire a marzo con gli 80 studenti più meritevoli degli istituti alberghieri lombardi. La pandemia ha solo posticipato il via, ma non la voglia dell’Associazione di raccontare il nostro territorio del Parco del Ticino, che tutto il Nord Italia ci invidia, e di far gustare a tutti il meglio che la tradizione culinaria italiana può offrire. Da ultimo, ma non per importanza, il compenso dei professionisti coinvolti viene interamente devoluto alla Croce Azzurra del territorio. Cosa aspetti a farti un giro?

Qui puoi trovare il programma completo, che solo leggendolo ti fa venire l’acquolina in bocca: SETTEMBRE

Sabato 5 - ore 11.30 - 21-00 Pizza gourmet firmata dalla chef Fabiana Scarica e la focaccia del Ticino del maestro pizzaiolo Pasquale Moro. Gelato a cura di Magnifici del Gelato

Domenica 6 - ore 11.30-18-00 Pizza gourmet firmata dalla chef Sara Preceruti e la focaccia del Ticino del maestro pizzaiolo Pasquale Moro. Gelato a cura di Magnifici del Gelato.

