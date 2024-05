Ottantesimo anniversario del CSI

Venerdì 17 maggio, alle ore 21, nella Basilica di Sant’Ambrogio, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà una celebrazione per ricordare l’ottantesimo anniversario della costituzione del Centro Sportivo Italiano

Venerdì 17 maggio, alle ore 21, nella Basilica di Sant’Ambrogio, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà una celebrazione per ricordare l’ottantesimo anniversario della costituzione del Centro Sportivo Italiano (CSI), nato nel gennaio 1944 per volontà della Chiesa italiana e dell’Azione Cattolica.

La scelta di dedicare il primo appuntamento di questa ricorrenza ad una Messa è un modo per affermare l’identità del CSI che continua ad avere un forte legame con la Chiesa locale anche attraverso la rete capillare di società sportive presenti negli oratori. Spiega Massimo Achini, presidente del CSI di Milano: «Vogliamo ribadire come, oggi più di ieri, questa rete continua a impegnarsi sul fronte educativo. Venerdì ci ancoreremo alle nostre origini con un gesto semplice ma vero: sentirci convocati dall’Arcivescovo nella “Chiesa dei milanesi” e chiamati a grandi responsabilità».

Alla celebrazione saranno presenti circa 800 dirigenti e allenatori del CSI (comitato di Milano) accompagnati anche da una rappresentanza di giovani atleti. A concelebrare la Messa saranno 16 sacerdoti di oratori in cui è presente una società sportiva del CSI e l’assistente spirituale, don Stefano Guidi. Al momento dell’offertorio sarà consegnata all’Arcivescovo la nuova divisa di “CSI per il mondo”, l’attività internazionale di volontariato che porta ogni anno decine di giovani nelle periferie del mondo, in particolare in alcuni Paesi africani.

Prima della Messa, alle 19 sempre nella Basilica, l’Arcivescovo incontrerà 25 allenatori che operano nelle squadre di calcio e pallavolo degli Istituti di pena di San Vittore, Beccaria e a Monza. L’appuntamento di venerdì è solo il primo di un nutrito calendario di eventi per ricordare gli 80 anni del comitato milanese del CSI. Un secondo momento, dal titolo “Volare alto con i piedi per terra”, dedicato a tutti i sostenitori dell’ente, si terrà martedì 28 maggio, alle ore 20, nella suggestiva cornice delle Terrazze del Duomo con l’accompagnamento musicale dei Cameristi della Scala. Per l’occasione sarà inaugurato ufficialmente il Club “Amici del CSI” riservato a tutti coloro che vogliono contribuire a valorizzare lo sport in oratorio. L’incontro è a inviti, ma aperto ai giornalisti che intendono coprire l’evento (vedi sotto).

Dopo altri appuntamenti sul territorio, il momento clou dei festeggiamenti sarà il 14 settembre, quando piazza Duomo dalle 9 alle 20 si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto: saranno installati campi da calcetto, pallavolo e basket, una parete di roccia, una pista d’atletica, uno spazio dedicato alle arti marziali e diversi punti di riferimento per numerose altre discipline. Sono attesi ex campioni dello sport cresciuti in oratorio e nel pomeriggio sarà presente l’Arcivescovo. L’anniversario degli 80 anni coincide con una stagione da record per il CSI. Sono 2.578 le squadre iscritte ai campionati primaverili e oltre 600mila le ore di volontariato di dirigenti e allenatori al servizio dei ragazzi.

