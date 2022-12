I 500.000 led di Leggiuno

Si tratta di allestimenti e installazioni realizzati interamente a mano con oltre 500mila luci LED a basso impatto energetico, le cui origini risalgono alle mani di Lino Betti, il quale acquistò le prime lucine nel 1999 in Brasile, Paese d’origine della moglie.

Sono tanti i mercatini e gli eventi natalizi che si tengono in questo periodo, ma se volete vivere qualcosa di veramente unico e diverso dal solito dovete assolutamente visitare le Lucine di Natale a Leggiuno, in provincia di Varese.

Dopo l'allestimento dello scorso anno effettuato a Laveno Mombello, le Lucine tornano quest'anno nel luogo dove sono nate.

Ma cosa sono?

Si tratta di allestimenti e installazioni realizzati interamente a mano con oltre 500mila luci LED a basso impatto energetico, le cui origini risalgono alle mani di Lino Betti, il quale acquistò le prime lucine nel 1999 in Brasile, Paese d’origine della

moglie.

Da quel giorno, ogni anno, la collezione si è arricchita fino a

toccare quota 500mila led. “Da quel primo fascio di lucine, di strada ne abbiamo fatta tanta. La possibilità di portare l’iniziativa a Leggiuno, poi a Laveno e oggi di nuovo a Leggiuno è molto importante per proseguire nella tradizione delle Lucine e per regalare un Natale magico ai visitatori”, commenta il fondatore.

Infatti, queste installazioni uniche vi offriranno uno scenario irripetibile e vi permetteranno di entrare, per qualche ora, in un modo da favola che vi lascerà a bocca aperta.

"Questo evento fa assaporare e vivere a pieno la magia del Natale, perché le Lucine rimangono uno spettacolo incantevole», ha dichiarato il Sindaco Giovanni Parmigiani.

E se l'intenso freddo di questi giorni potrebbe farvi desistere, non temete: una tazza di cioccolata calda o un bicchiere di vin brûle riscalderanno anche i più freddolosi!

Di seguito trovate tutte le informazioni per partecipare.

DATE E ORARI

Le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 8 gennaio 2023, dalle ore 17.30 alle 23. Saranno chiuse solamente il 24 e il 31 dicembre.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

È vivamente consigliata la prenotazione dell'ingresso, acquistando i biglietti on-line sul sito www.lucinedinatale.it, selezionando il giorno e la fascia oraria

preferita. Comprandoli online in anticipo, eviterete code in biglietteria e avrete garantito l'ingresso.

