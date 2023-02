A Vanzaghello arriva la Confraternita del Santissimo Sacramento

Vanzaghello si appresta a raccoglierne un gruppo della Confraternita del Santissimo Sacramento. Per chi sia interessato a sapere quale sia la filosofia ispiratrice e le attività che svolge il sodalizio ha organizzato un incontro informativo in programma domenica 5 febbraio alle 17.45 nel salone situato al primo piano dell'oratorio femminile.

L'idea di istituirla venne a san Carlo Borromeo nel sedicesimo secolo con lo scopo di "promuovere il culto di nostro Signore Gesù Cristo nella santa eucaristia". Da allora, la Confraternita del Santissimo Sacramento si è ramificata in varie parti d'Italia. Ora anche Vanzaghello si appresta a raccoglierne un gruppo. Per chi sia interessato a sapere quale sia la sua filosofia ispiratrice e le attività che svolge il sodalizio ha organizzato un incontro informativo in programma domenica 5 febbraio alle 17.45 nel salone situato al primo piano dell'oratorio femminile. "Si invitano i fedeli interessati a partecipare alla riunione informativa - dicono i promotori del gruppo - riguardo allo Statuto e agli impegni richiesti per i membri che vorranno iscriversi, durante la riunione saranno distribuiti libretti contenenti lo Statuto e date altre informazioni specifiche". L'appuntamento prevede anche una raccolta di firme necessarie per dare vita in modo ufficiale all'associazione. Per maggiori approfondimenti è stato messo a disposizione il numero 346-18.31.423.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!