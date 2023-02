Casorezzo: il commercio ora è sull'app 'Garzone'

Anche il comune di Casorezzo, sulla scia di altre realtà compresa la vicina Busto Garolfo, si è dotato dell'app Garzone.Il primo market place digitale dove i cittadini potranno trovare l'offerta di tantissimi prodotti e servizi.

CASOREZZO - Insieme. Per promuovere il commercio cittadino e per sviluppare nuove opportunità a beneficio di esercenti e consumatori. Anche il comune di Casorezzo, sulla scia di altre realtà compresa la vicina Busto Garolfo, si è dotato dell'app Garzone. "Si tratta - spiegano i promotori dell'iniziativa- del primo market place digitale di Casorezzo dove i cittadini potranno trovare l'offerta di tantissimi prodotti e servizi dei negozi di vicinato del nostro comune da consultare e acquistare comodamente a casa propria". L'iniziativa è figlia della consapevolezza che anche il commercio debba sempre più bussare alla porta della tecnologia per valorizzare la sua dimensione economica e aggregativa.

