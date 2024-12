Nuovi servizi informatici: istruzioni per l'uso, iscrizioni aperte per il webinar della Camera di commercio del 28 gennaio.

Arriva il webinar della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul tema "Firma digitale e remota, SPID e Cassetto Digitale: istruzioni per l'uso", martedì 28 gennaio 2025, ore 14:30 - 16:00. Informazioni e iscrizioni al link.

L'incontro online intende fornire informazioni sulle modalità di utilizzo degli strumenti digitali a disposizione delle imprese attraverso dimostrazioni pratiche: la firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi), la firma remota, lo SPID (Identità Digitale) e il Cassetto digitale. Obiettivo dell’incontro: l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per usare con facilità il proprio dispositivo digitale, sia su pc che su smartphone o tablet.

Per sperimentare direttamente con il supporto dell’esperto, durante l'incontro si consiglia di avere a disposizione il proprio pc portatile e il proprio dispositivo personale di firma digitale.

Destinatari: legali rappresentanti, amministratori e sindaci di impresa, piccoli imprenditori con sede legale o operativa iscritta presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e persone fisiche.

