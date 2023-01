'Unione Popolare' verso il voto

'Unione Popolare' si presenta all’appuntamento elettorale del 12-13 febbraio come soggetto alternativo sia al centrodestra sia al centrosinistra. Ecco gli appuntamenti.

'Unione Popolare 'si presenta all’appuntamento elettorale del 12-13 febbraio come soggetto alternativo sia al centrodestra sia al centrosinistra, entrambi accomunati da un impianto ideologico neoliberista e dall’adesione a un modello di sviluppo anacronistico rispetto alle emergenze del tempo presente. Un “pensiero unico” che è responsabile della crescita delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, della privatizzazione della sanità, della riduzione dello stato sociale, dell’aziendalizzazione della scuola, della devastazione dell’ambiente.

Una convergenza tra centrodestra e centrosinistra che, al di là di tante belle parole, è resa esplicita in queste elezioni regionali anche dalla candidatura nelle liste del centrosinistra di un dirigente di punta di quella sanità privata lombarda che è cresciuta grazie alla demolizione di quella pubblica tanto perseguita dal centrodestra. Un dirigente che si presenta anche come assessore in pectore della sanità in caso di vittoria del centrosinistra, in un evidente conflitto di interessi.

Contro ogni ambiguità e consociativismo, per UNIONE POPOLARE la coerenza con i valori di uguaglianza, giustizia sociale, cura dei beni comuni, partecipazione democratica e pace, principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, deve essere la cartina di tornasole di ogni scelta politica e amministrativa.

Per illustrare le nostre proposte per cambiare rotta in Lombardia, riportando al centro dell’agenda politica i bisogni di chi oggi è relegato ai margini socio-economici e territoriali della regione, e confrontarsi con i cittadini, UNIONE POPOLARE sarà presente nelle piazze e nei mercati del territorio legnanese col seguente calendario:

- a Legnano: sabato 28/01 mattina in piazza Ferré, sabato 4/02 mattina e pomeriggio in Piazza San Magno, domenica 5/02 mattina in Corso Garibaldi (altezza Credem), martedì 7/02 mattina Ospedale nuovo

- nei mercati di Cerro Maggiore, Rescaldina, San Vittore Olona dal 30/01 al 4/02

- nei mercati di San Giorgio su Legnano, Parabiago, Villa Cortese, Busto Garolfo dal 6 al 10/02

