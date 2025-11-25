400.000 euro per il Torno

Il contributo regionale mira alla riqualificazione dei servizi igienici del Centro Scolastico “Giuseppe Torno”.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Milano per il trasferimento delle risorse derivanti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche per l’annualità 2025, come previsto dall’articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 5/2020.

Il contributo regionale ammonta a 408.568,24 euro ed è destinato a un intervento strategico per il territorio: la riqualificazione dei servizi igienici del Centro Scolastico “Giuseppe Torno” di Castano Primo, uno dei poli scolastici più importanti della zona, frequentato da centinaia di studenti. L’importo complessivo dell’opera è stimato in 1.500.000 euro, comprensivo di ulteriori fondi da definire, a dimostrazione di un impegno condiviso tra Regione e Città Metropolitana.

Le risorse derivano dai canoni versati annualmente dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, composti da:

• una quota fissa pari a 35 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, aggiornata in base alle variazioni dell’indice ISTAT sull’energia;

• una quota variabile, non inferiore al 2,5%, calcolata sulla produzione oraria immessa in rete al netto dell’energia gratuita destinata alla Regione.

“Queste risorse rimangono sul territorio, dove generano benefici concreti – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia –. L’intervento sull’Istituto ‘Torno’ non è solo un adeguamento necessario, ma un investimento diretto nella sicurezza e nella qualità della formazione dei nostri ragazzi. Garantire servizi igienici funzionali, moderni e sicuri significa offrire un ambiente educativo all’altezza delle esigenze degli studenti, del personale scolastico e della comunità”.

Programma dell’intervento finanziato:

• Riqualificazione dei servizi igienici del Centro Scolastico “Giuseppe Torno” di Castano Primo (MI)

o Contributo regionale: 408.568,24 €

o Importo complessivo stimato: 1.500.000 €

o Ente attuatore: Città Metropolitana di Milano

L’Istituto “Giuseppe Torno”, realizzato a partire dalla metà degli anni ’80 e ampliato a metà degli anni 2000, è un complesso articolato con aule, laboratori, uffici amministrativi e palestra. I servizi igienici, in molte aree deteriorati e non più sicuri, richiedono interventi urgenti per garantire funzionalità e sicurezza.

Il progetto prevede:

• rifacimento completo degli impianti idrico-sanitari;

• installazione di nuove cassette di scarico incassate nelle murature;

• sostituzione di tutti i sanitari e delle pavimentazioni, con materiali antiscivolo;

• installazione di boiler elettrici nei bagni per docenti e disabili;

• adeguamento delle porte e degli arredi interni, danneggiati da usura e atti vandalici.

“Grazie alla convenzione sottoscritta – conclude Garavaglia – queste risorse si tradurranno in un intervento concreto, tangibile e immediatamente percepibile da studenti, famiglie e personale scolastico. Regione Lombardia conferma così la sua attenzione al diritto allo studio, alla sicurezza e alla qualità degli spazi educativi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!