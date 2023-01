L'Uomo Vitruviano per sensibilizzare

L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci sul fondo del Naviglio oggi asciutto. L’hanno realizzato alcuni cittadini di Bernate Ticino, per sensibilizzare il territorio e la sua gente sull’importanza e sul valore dell’acqua.

L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci sul fondo del Naviglio oggi asciutto. L’hanno realizzato alcuni cittadini di Bernate Ticino, per sensibilizzare il territorio e la sua gente sull’importanza e sul valore dell’acqua. L’arte, insomma, che diventa occasione per riflettere e capire quanto siano fondamentali e necessarie la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. “Un’iniziativa che vuole guardare al presente e al futuro - spiega Pierangelo Russo - Il Naviglio, infatti, fa parte della nostra storia ed è un luogo patrimonio di tutti. La mancanza di acqua, allora, proprio in questo senso fa purtroppo venire meno quel suo significato profondo. E la situazione che stiamo vivendo, come potete ben capire, crea numerose problematiche e criticità che coinvolgono più punti. Non è solo un discorso di carattere economico e agricolo, ma ci sono in parallelo gli aspetti ambientali, storici e per quanto riguarda il turismo. Quindi, la decisione di dare vita a quest’opera vuole essere un modo per dire che ci siamo pure noi, che esistiamo come soggetto importante da interpellare o comunque da tenere conto per ciò che concerne la risoluzione del problema. Non siamo contro una soluzione in generale, a prescindere, noi vogliamo che le stesse soluzioni però prendano in considerazione tutti i fattori. Poi se c’è un sacrificio da fare, questo verrà accettato se è capito e condiviso”. Non solo l’Uomo Vitruviano però. “Il prossimo 5 febbraio, infatti, abbiamo organizzato, contemporaneamente, una marcia, ulteriore tassello per porre l’attenzione su ciò che sta succedendo, valutando ancora meglio i singoli elementi”.

L'ARTE PER SENSIBILIZZARE IL TERRITORIO E LA SUA GENTE



