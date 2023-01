"Senz’acqua muore il territorio”, “Vivo con l’acqua del Naviglio, non sono una piscina...”. I messaggi su quegli striscioni che si mischiano con le voci di chi vive lungo l’alzaia, ma più in generale con i residenti di gran parte del paese.

"Senz’acqua muore il territorio”, “Vivo con l’acqua del Naviglio, non sono una piscina...”. I messaggi su quegli striscioni che si mischiano con le voci di chi vive lungo l’alzaia, ma più in generale con i residenti di gran parte del paese. Perché l’asciutta del Naviglio sta creando non poche problematiche e criticità a Bernate Ticino. “La situazione è davvero complicata - racconta Stefano Longo - Nel nostro laghetto, fontanile censito da Legambiente, ad esempio, ci sono diverse specie di pesci che stanno un po’ alla volta morendo. Sono rimaste, ad oggi, solo le carpe più grosse, che però non sappiamo, purtroppo, ancora per quanto riusciremo a tenere in vita. Non solo: vari uccelli che venivano qui a svernare, non essendoci più l’acqua, sono spariti. E’ un grande dolore vedere quello che sta accadendo: un’area apprezzata e una bellezza del territorio che sta piano piano scomparendo. Tante le persone che passando lungo l’alzaia si fermavano ad ammirare lo spettacolo naturale che si presentava davanti ai loro occhi e che, oggi, rimangono senza parole di fronte a questa realtà”. Si sta provando di tutto, alla fine, pur di salvare la situazione, ma non è per niente semplice, anzi. “Ci siamo mossi con soluzioni d’emergenza - conclude - Abbiamo scavato delle trincee, in modo da integrare l’acqua che mancava con quella dell’acquedotto e assieme abbiamo pensato al posizionamento di alcune pompe per l’ossigenazione, però fino a quando potremmo andare avanti così?”.

"L'ACQUA CHE MANCA STA PROVOCANDO GRAVI CRITICITA'"



