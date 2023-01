Pollici verdi o aspiranti tali a raccolta. Il Comune di Casorezzo, in collaborazione con la Pro Loco, offre a partire dal mese di febbraio una full immersion nel mondo di piante e fiori.

Pollici verdi o aspiranti tali a raccolta. Il Comune di Casorezzo, in collaborazione con la Pro Loco, offre a partire dal mese di febbraio una full immersion nel mondo di piante e fiori. Denominata 'Incontri verdi', l'iniziativa, spiega il comune in una nota, "E' rivolta a coloro che amano il mondo delle piante, praticare giardinaggio coltivando fiori, ortaggi e piante aromatiche sapere riconoscere diverse specie di alberi e avvicinarsi al mondo del bonsai dona serenità alla salute interiore dell'essere umano". Alla valenza ambientale si aggiunge quindi quella psicologica della proposta. Gli appuntamenti sono tutti in programma alla biblioteca comunale di piazza Griga dalle 14.30 alle 16.30 a partire dall'11 febbraio e nei giorni 18 febbraio, 4, 11, 18 e 25 marzo.

