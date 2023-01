Cuggiono per la 'Memoria'

Sabato 21 gennaio alle ore 10.30 si terrà, presso l'ingresso di Villa Annoni, l'inaugurazione dell'installazione 'Il segnalibro della Memoria' con l'estensione realizzata in occasione del 2023 dal Gruppo Artistico Occhio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, a seguire gli alunni delle classi di terza media leggeranno dei brani sul tema.

Seguiranno poi altri appuntamenti nella settimana successiva:

- Venerdì 27 gennaio ore 21.00 presso Le Radici e le Ali: 'La musica nei ghetti e nei lager' - Spettacolo musicale a cura di Ecoistituto della valle del Ticino

- Venerdì 27 gennaio ore 21.00 presso la Basilica S. Giorgio Martire di Cuggiono: "Omnes Memorandi Sunt" Concerto di chitarra classica e clarinetto a cura delle Associazioni 8trilli, Amici di S. Rocco, Amici del Presepio e della Parrocchia San Giorgio Martire

