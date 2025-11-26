L'Arte Sacra a San Rocco

Tema scelto per questa edizione è “Uno sguardo di speranza”, un titolo che si inserisce con forza e delicatezza nel tempo che stiamo vivendo in quest'anno di Giubileo.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali più attesi dalla comunità: la XV Rassegna di Arte Sacra, organizzata dal Gruppo Artistico Occhio con la collaborazione della Parrocchia di Cuggiono e con il patrocinio del Comune. Un traguardo importante, che segna quindici edizioni di un percorso artistico capace di coniugare bellezza, spiritualità e riflessione, offrendo al territorio un’occasione preziosa per fermarsi, osservare e lasciarsi interrogare dalle opere.

Tema scelto per questa edizione è “Uno sguardo di speranza”, un titolo che si inserisce con forza e delicatezza nel tempo che stiamo vivendo, segnato da fragilità ma anche da un bisogno profondo di luce e senso. Attraverso dipinti, sculture e diverse espressioni artistiche, gli autori invitano il visitatore a riscoprire il valore della speranza non come semplice ottimismo, ma come sguardo che sa andare oltre, che resiste, che rilancia.

La rassegna sarà allestita presso la Chiesa di San Rocco a Cuggiono e sarà visitabile dal 22 al 30 novembre 2025. L’inaugurazione è prevista per sabato 22 novembre alle ore 17.00, momento che darà ufficialmente il via a una settimana ricca di suggestioni e incontri con l’arte. Gli orari di apertura prevedono, dal lunedì al venerdì, la fascia del mattino dalle 9.00 alle 12.00, mentre il sabato e la domenica si aggiungerà anche l’apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.30.

Ancora una volta la Chiesa di San Rocco si trasformerà in uno spazio espositivo capace di valorizzare il dialogo tra arte e spiritualità, tra tradizione e ricerca. Il Gruppo Artistico Occhio, realtà storica e molto attiva sul territorio, conferma così la propria vocazione a promuovere l’arte non solo come espressione estetica, ma come linguaggio capace di toccare il cuore delle persone.

L’ingresso alla mostra sarà libero, per permettere a tutti – adulti, giovani, famiglie e scuole – di avvicinarsi a questa esperienza. Un invito, dunque, a concedersi una pausa dal ritmo quotidiano per lasciarsi guidare da uno “sguardo di speranza” che, attraverso l’arte, diventa occasione di riflessione e condivisione per l’intera comunità di Cuggiono.

