Arte, colori e creatività lungo il Naviglio

Dalle ore 10.00 alle 18.30 pittori, scultori, fotografi e creativi daranno vita a un’esposizione diffusa, dove le opere dialogano con la cornice del Naviglio Grande.

Domenica 21 settembre Castelletto di Cuggiono torna a trasformarsi in una galleria d’arte a cielo aperto grazie al tradizionale appuntamento con “Arte sul Naviglio”, giunto quest’anno alla sua 28ª edizione. Una manifestazione che negli anni ha saputo conquistare residenti e visitatori, diventando uno degli eventi più attesi dell’autunno culturale del nostro territorio.

A promuovere l’iniziativa è il Gruppo Artistico Occhio, con il patrocinio del Comune di Cuggiono, che invita tutti a scoprire la bellezza delle arti visive lungo l’Alzaia del Naviglio, in via Confetteria. Dalle ore 10.00 alle 18.30 pittori, scultori, fotografi e creativi daranno vita a un’esposizione diffusa, dove le opere dialogano con la suggestiva cornice del Naviglio Grande.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per ammirare i lavori di tanti artisti, ma anche un momento di incontro, di confronto e di condivisione tra chi l’arte la realizza e chi la vive. Come nelle passate edizioni, ci si aspetta la partecipazione di numerosi appassionati e curiosi, che potranno passeggiare lungo il Naviglio e lasciarsi ispirare dai colori, dalle tecniche e dalle emozioni racchiuse in ogni creazione.

Un’occasione unica per riscoprire il valore dell’arte come espressione personale e come linguaggio universale capace di unire generazioni diverse. In caso di pioggia, la rassegna sarà rinviata a domenica 28 settembre.

Una domenica di fine estate, dunque, all’insegna della bellezza e della creatività, dove il Naviglio si fa palcoscenico naturale di una delle manifestazioni più vive e partecipate della nostra comunità.

