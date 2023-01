A Boffalora Sopra Ticino si è riaccesa la tradizione del falò in occasione di Sant'Antonio. Martedì 17 gennaio, presso la Cascina della famiglia Chiodini, si è tenuto il Santo Rosario e successivamente la benedizione degli animali domestici, al termine il fuoco ha illuminato...e scaldato i numerosi boffaloresi presenti. Tra i presenti anche il primo cittadino Sabina Doniselli - "...il Falò della tradizione che scalda il cuore. Grazie alla famiglia Chiodini per la disponibilità, a Don Lazzati Luigi Teodoro, alle nostre suore e alla protezione civile di Magenta."

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!