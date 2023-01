Torna sul palco del Teatro Sociale "Delia Cajelli" di Busto Arsizio il direttore toscano Aram Khacheh con il suo Bazzini Consort, per la Stagione Sinfonica 2022-2023.

Torna sul palco del Teatro Sociale "Delia Cajelli" di Busto Arsizio il direttore toscano Aram Khacheh con il suo Bazzini Consort, per la Stagione Sinfonica 2022-2023, organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia, in collaborazione con l’associazione Educarte e il Teatro Sociale, con il sostegno del Comune: venerdì 20 gennaio alle 21 l’ensemble bresciano si cimenterà, insieme all’attore Luciano Bertoli, nell’esecuzione di uno dei capolavori del Novecento storico, l’Histoire du Soldat. Uno spettacolo senza tempo, ideato da Charles-Ferdinand Ramuz e messo in musica da Igor Stravinsky nel 1918: in risalto il dramma dello sradicamento, attraverso le vicende di un soldato, metafora dell’uomo costretto a viaggiare da un luogo all’altro lontano dalla propria patria a causa delle guerre. Oltre allo spettacolo serale (biglietti su https://www.vivaticket.com/.../histoire-du-soldat/187949 oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale) sono previste due repliche mattutine per le scuole del territorio, a cui parteciperanno ben 1.000 studenti con gli insegnanti che hanno partecipato a un percorso di formazione. Un'opportunità per i più giovani di avvicinarsi alla bellezza della musica, un'esperienza culturale formativa ed educativa importante per la loro crescita personale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!