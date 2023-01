Sala consiliare più tecnologica

Si apre ufficialmente il tesseramento ProLoco San Giorgio su Legnano per l’anno 2023. Entrare in ProLoco non impone alcun obbligo o vincoli.

In dieci anni da sindaco li ha conosciuti assai bene. Uno per uno. Nel loro impegno gratuito e sempre partecipe. Per questo Walter Cecchin, del "Campaccio", cross country internazionale in programma venerdì 6 gennaio e giunto alla sua 66^ edizione, vuole sottolineare l'ampio apporto dei volontari.