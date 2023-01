"Nuovi treni, ma il sistema non funziona"

“Bella la foto, eh? La Regione Lombardia sembra avere davvero un sistema di trasporto pubblico integrato da fare invidia al resto d’Europa. E allora viene spontaneo chiedersi come mai i pendolari si lamentino così tanto.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “Bella la foto, eh? La Regione Lombardia sembra avere davvero un sistema di trasporto pubblico integrato da fare invidia al resto d’Europa. E allora viene spontaneo chiedersi come mai i pendolari si lamentino così tanto. Sarà forse perché il trasporto regionale è troppo caro? Le corse sono sovraffollate? I ritardi insopportabili e sempre troppo frequenti? Oggi un cittadino che per studio, lavoro o semplicemente per il sacrosanto diritto a godere del proprio tempo libero, decide di muoversi, che so? da Monza a Milano, paga la bellezza di 5,20 euro tra andata e ritorno. Se viaggia con la famiglia la cifra si moltiplica per ogni membro. Fa prima e spende meno a muoversi in auto, nonostante i rincari del carburante. E’ così che Regione Lombardia invoglia l’uso dei mezzi pubblici? Per non parlare del Comune di Milano, che aumenta il costo del biglietto urbano e lascia invariato il ticket su Area C, di fatto incoraggiando l’uso dei mezzi privati. Nel Granducato di Lussemburgo i mezzi di trasporto pubblico locale sono gratuiti! Se lo hanno fatto loro, perché non dovrebbe riuscirci la Lombardia, almeno per i propri residenti? E poi Regione Lombardia ha annunciato in pompa magna l’acquisto di 50 nuovi treni per il 2023. Mi sa che siamo un po’ fuori tempo massimo. Non sarà che gli è presa l’ansia da prestazione elettorale? Pensarci prima sarebbe stato meglio. Molto meglio...”

