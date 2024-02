FdI: nuovo coordinamento provinciale

Si è insediato formalmente lunedì 5 febbraio il nuovo coordinamento provinciale milanese di Fratelli d’Italia.

Si è insediato formalmente lunedì 5 febbraio il nuovo coordinamento provinciale milanese di Fratelli d’Italia, scaturito dal congresso celebrato dagli iscritti a dicembre. Al presidente Guglielmo Villani si è aggiunto, con voto unanime, il vicepresidente Pino Pozzoli.

Del coordinamento fanno parte in totale 34 persone: 13 gli eletti nei congressi, 7 nominati dal presidente, i parlamentari residenti in provincia di Milano, i consiglieri e assessori regionali eletti in provincia di Milano, i membri dell’Assemblea Nazionale.

I parlamentari facenti parte del coordinamento sono Lucrezia Mantovani, Fabio Raimondo, Umberto Maerna e il senatore Sandro Sisler.

Nel corso del coordinamento sono stati inoltre nominati i delegati di zona del partito ed è stato affrontato l’importante tema delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. In questa direzione è stata avviata la fase di consultazione e lavoro col partito e gli alleati. I congressi cittadini di Fratelli d’Italia nei Comuni saranno celebrati dopo il turno elettorale, contestualmente è stata aperta la fase di creazione dei Dipartimenti tematici che saranno formalizzati entro due mesi, in occasione della prossima riunione di coordinamento.

“L’onore di essere il nuovo Presidente di Fratelli d’Italia in provincia di Milano sopravanza di certo la mole di oneri che mi attende. L’obiettivo che ci siamo dati è il rafforzamento del partito ovunque sia possibile: siamo nell’epoca della politica social e smaterializzata, ma vogliamo unire a questa ormai radicata consuetudine anche la capacità di esserci, a partire dai Comuni più piccoli: sono sindaco di Ozzero, paese di 1400 abitanti, pertanto so cosa significa. Sulle nostre spalle c’è anche la responsabilità di portare il messaggio e la leadership di Giorgia Meloni. La credibilità, la formazione, il riconoscimento del talento e del merito saranno le nostre stelle polari. Mi rasserena il fatto che al mio fianco ci sono e ci saranno donne e uomini dalle indiscusse capacità”, dichiara il neo presidente provinciale Guglielmo Villani.

“Sono orgoglioso di essere stato formalmente nominato vicepresidente con l’avallo di tutti i presenti. Ci aspetta un grande lavoro da qui ai prossimi mesi in vista delle elezioni amministrative che coinvolgeranno 68 Comuni nell’area metropolitana, di cui 11 sopra i 15mila abitanti. Il mio impegno sarà totale a beneficio del partito, affinché Fratelli d’Italia si consolidi e ramifichi in ogni singolo Comune, nessuno escluso, a partire da quelli dove non siamo ancora presenti”, aggiunge il Vicepresidente Pino Pozzoli.

I nuovi coordinatori zonali di Fdi nell’area metropolitana di Milano

Sud Est: Serena Mazza - Vito Cera

Martesana: Riccardo Melias - Giovanni Cuomo

Milano Nord: Antonio Lamiranda - Fabrizio Riboldi

Nord Ovest: Claudio Scarlino - Katia Muscatella

Alto Milanese: Fabio Merlotti - Daniel Dibisceglie

Magentino Abbiatense: Giuliana Soldadino - Andrea Reversi

Sud Ovest: Simona Sanfelici - Luigi Rapetti

