'I goal anni ’80': un’esposizione di maglie storiche del campionato italiano degli anni ’80 e ’90. E' uno degli eventi per celebrare Busto Arsizo città europea dello sport.

'I goal anni ’80': un’esposizione di maglie storiche del campionato italiano degli anni ’80 e ’90. E' uno degli eventi organizzati per celebrare Busto Arsizo città europea dello sport. L'iniziativa, dal 7 al 22 gennaio, è promossa dal Comitato Commercianti Centro Cittadino grazie a Football Collection, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Distretto Urbano del Commercio. Ospitata dalla Galleria Boragno, l’esposizione sarà visitabile da mercoledì a venerdì dalle 15 alle 19, e nei weekend dalle 10 alle 19. Ma non è tutto: infatti nelle vetrine di più di 50 negozi del centro e dei quartieri i visitatori potranno ammirare le maglie più preziose dei grandi campioni del passato.

