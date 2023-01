La befana in truck

Torna il tradizionale evento 'Evviva la befana' che da anni allieta il pomeriggio del 6 gennaio a Turbigo. Appuntamento dalle 15 in piazza Madonna della Luna.

Torna il tradizionale evento 'Evviva la befana' che da anni allieta il pomeriggio del 6 gennaio a Turbigo. L'appuntamento, allora, è in piazza Madonna della Luna dalle 15 in poi, con la befana che arriverà con un mezzo un po’ particolare (un truck), portando con sé dolci per i più piccoli e qualcosa anche per i più grandi. Ma avrà anche una missione speciale: sostenere le scuole Materne del paese. Saranno presenti, infine, la Pro Loco Turbigo, il Corpo Volontari Parco Ticino Turbigo, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Turbigo e Presa Diretta Team Truck.

