Majorino a 4 punti da Fontana

Stando all'ultima rilevazione Pierfrancesco Majorino sarebbe ora a soli 4 punti dal presidente uscente Attilio Fontana.

Un primo sondaggio dell'anno davvero clamoroso, che sembra davvero riaprire la corsa per le elezioni in Lombardia. Stando all'ultima rilevazione Pierfrancesco Majorino sarebbe ora a soli 4 punti dal presidente uscente Attilio Fontana.

Lo dimostra l'ultimo sondaggio reso noto durante la trasmissione L'Aria che Tira in onda su La7. E vede il il presidente uscente Attilio Fontana, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, al 45,1%. Pierfrancesco Majorino (Partito democratico e M5s) è al 40,1% e Letizia Moratti (Azione e Italia Viva) al 14,8%. Insieme avrebbero oltre il 54%, ma sono in corsa in solitaria.

Le percentuali hanno per forza di cose fatto tornare l'ex sindaco di Milano con i piedi per terra: prima di Natale gongolava per un sondaggio riservato secondo il quale avrebbe raggiunto e superato Fontana. Il distacco era minimo, meno di un punto, ma era bastato per rassicurarla sull'aver fatto la cosa giusta scendendo in campo senza l'appoggio del Pd. Da parte sua Carlo Calenda non ha dubbi: "Non credo sia così difficile vincere. I lombardi a febbraio dovranno scegliere tra quello che si metteva la mascherina storta (Fontana) e quelli che vogliono chiudere i termovalorizzatori. Qui se viene sconfitto Fontana crolla la Lega di Salvini e cambia anche il governo in Italia".

Di certo pesa molto l'incertezza e le fratture in 'casa' della Lega, ma mai come ora sembra che la partita sia sempre più aperta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!