"Grazie a medici e infermieri"

“Grazie a tutto il personale sanitario”. La voce è quella del castanese Tino: un primo ricovero in ospedale a Legnano dal 19 ottobre all’1 dicembre, poi il ritorno in reparto appena dopo Natale, per proseguire le terapie alle quali si sta sottoponendo. E, allora, è proprio dal nosocomio della città del Carroccio che ha voluto appunto ringraziare medici e infermieri per le cure, l’attenzione, la professionalità e la grande umanità che hanno ogni giorno. “Sono persone eccezionali e che svolgono il proprio lavoro con qualità e capacità uniche – racconta”. Dall’Ematologia all’Oncologia, insomma, il suo grazie è per ciascuno di loro. “Ho trovato professionisti straordinari – continua – Hanno un cuore enorme e sono sempre pronti a cercare di rispondere alle varie esigenze dei pazienti. E credetemi non è facile, perché ognuno di noi, purtroppo, si trova in situazioni differenti e complesse. Eppure loro ci riescono bene. Ci tengo a sottolineare che non è solo dal punto di vista medico, ma anche per quanto riguarda l’aspetto delle relazioni umane. Qui vanno di pari passo e questo aiuta davvero molto chi è ricoverato. Non smetterò mai di ringraziarli per quello che fanno quotidianamente”.

