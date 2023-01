A Bernate la Befana arriva in moto

Torna il tradizionale appuntamento dell'Epifania promosso dall'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino in collaborazione con il gruppo pensionati: l'arrivo delle befane in moto e la consegna delle calze a tutti i bambini.

A Bernate Ticino la Befana arriva...in sella ad una moto! Torna il tradizionale appuntamento dell'Epifania promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gruppo pensionati. Prima tappa del volo su due ruote sarà l'oratorio San Giuseppe di Casate dove, dopo un momento di preghiera e l'arrivo dei Re Magi, le befane in moto arriveranno per consegnare la calza a tutti i bambini. Ma non finisce qui...perchè alle 16 le befane si sposteranno con i loro bolidi a Bernate Ticino, nel prato adiacente la Canonica per portare dolci (o carbone) a tutti i bimbi bernatesi. Anche per Bernate l'arrivo delle moto sarà anticipato da un momento di preghiera e dall'arrivo dei Re Magi.

