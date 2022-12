Cecchin in regione con Majorino

Walter Cecchin, ex Sindaco di San Giorgio su Legnano, è tra gli aspiranti consiglieri che sosterranno la candidatura alla presidenza della Regione dell'esponente del Pd, ex consigliere comunale di Milano e parlamentare europeo Pierfrancesco Majorino.

Dieci anni al governo di San Giorgio. Con la voglia di impegnarsi per il bene del comune di cui è figlio da una parte e con la soddisfazione per essere riuscito nell'intento dall'altra. Un impegno che prosegue come vicesindaco e assessore nella giunta del suo successore Claudio Ruggeri. Adesso, per Walter Cecchin, che ha presieduto in passato anche la Conferenza dei sindaci dell'Altomilanese, potrebbero spalancarsi le porte per un palcoscenico superiore. Risulta infatti tra gli aspiranti consiglieri che sosterranno la candidatura alla presidenza della Regione dell'esponente del Pd, ex consigliere comunale di Milano e parlamentare europeo Pierfrancesco Majorino. Cecchin ha meditato a lungo prima di prendere la decisione ma, afferma, "se avessi aspettato di sciogliere ogni dubbio su questo nuovo e importante impegno non avrei mai deciso, ma poi uno di questi giorni mi sono detto, perchè no". L'ex primo cittadino del municipio di piazza Quattro Novembre si appresta quindi ad affrontare quella che definisce "questa nuova e impegnativa avventura".

