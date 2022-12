Bareggio avrà presto uno skate park. La giunta guidata dal sindaco Linda Colombo ha approvato la delibera che dà il via libera al progetto.

Bareggio avrà presto uno skate park. La giunta guidata dal sindaco Linda Colombo ha approvato la delibera che dà il via libera al progetto. “L’area individuata – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Pirota - è all’interno del parco delle Quattro Elle, vicino al campo da basket e da calcetto, con ingresso da via Silvio Pellico. Siamo convinti che quest’opera rappresenti una nuova opportunità di esercizio sportivo all’aperto e una valorizzazione dell’area stessa, che diverrà ancora di più luogo di socialità e di ritrovo per i più giovani”. “Sono molto soddisfatta – aggiunge il sindaco Linda Colombo – perché in primavera mi ero presa personalmente davanti ai ragazzi l’impegno a realizzare lo skate park entro fine mandato e, da quel momento, in sinergia con gli uffici, abbiamo lavorato per raggiungere l’obiettivo. Andremo inoltre a dare ulteriore lustro e vitalità al parco delle Quattro Elle dove, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, verrà installata anche una palestra all’aperto”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!