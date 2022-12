'Carabinieri': due anni con l'Arma

'Carabinieri', due anni di lavoro con e per l'Arma, è il libro fotografico di Carlo Mari che il prossimo 12 gennaio, alle 21, sarà presentato all'auditorium 'Paccagnini' di Castano. L'appuntamento 'Dietro gli scatti', promosso da 'Sfumature Castanesi', in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune.

