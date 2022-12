Studenti... da premio. Non è Natale, infatti, a Castano senza l'immancabile appuntamento con la consegna delle borse di studio e dei riconoscimenti.

Studenti... da premio. Non è Natale, infatti, a Castano senza l'immancabile appuntamento con la consegna delle borse di studio e dei riconoscimenti. E, allora, come vuole la tradizione, proprio in occasione dell'ultimo consiglio comunale ecco appunto la cerimonia ufficiale in Villa Rusconi. Tanti i ragazzi protagonisti di questo importante momento: Rebecca Vaira, Beatrice Bazzana, Viola Sommaruga e Lara Motta (Premi di Riconoscimento Scuola Secondaria di Primo Grado - Esame di Stato); quindi, Giulia Parini, Sara Tacchi Alluvi, Valentina Lixin Noé, Chiara Caccamo, Alberto Carnieletto, Luca Bertolatti, Matteo Vedani, Emanuela Miriani, Luca Rostirolla, Alice Fabbri, Corinna Casara, Margherita Ferrari, Gaia Balconi, Alessia Mastroianni, Antonia Franzé e Elisabetta Merlo (Premi di Riconoscimento Scuola Secondaria di Secondo Grado); Rebecca Seguino e Mirella Laura Corbella (Premi di Riconoscimento Maturità di Stato); Gaia Parini, Davide Riccio, Valentina Mira, Barbara Victoria Pavento, Hanna Karola Pavento, Antonio Di Siena, Alice Boscarini, Giada Croci, Simon Tognon, Eleonora Todaro, Sofia Bernardi, Matteo Sacco, Sofia Marchiori, Alice Novara, Alessia Merlo e Martina Garagiola (Borse di Studio Scuola Secondaria di Secondo Grado); Aurora De Pasquale, Aurora Zanatta, Emanuela Pellumbi, Antonio Pavento e Wendi Pervathi (Borse di Studio Universitarie).

