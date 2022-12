Italia... forza sette! Ma stavolta non è solo un semplice modo di dire. No, perché per la settimana volta gli Azzurri del kettlebell sono campioni d'Europa.

Italia... forza sette! Ma stavolta non è solo un semplice modo di dire. No, perché per la settimana volta gli Azzurri del kettlebell sono campioni d'Europa. Un'altra straordinaria prestazione, insomma, per i 'nostri' atleti appunto agli ultimi Campionati Euroepi WKSF in Polonia. E una grande prova, in fondo quando c'è lui in gara beh... il risultato è praticamente garantito, anche per Oleh Ilika, campione mondiale proprio di kettlebell e titolare della International Kettlebell Lfting Academy di Turbigo, visto che la sua performance è stata decisiva per conquistare il primo posto della classifica generale. Là, allora, sul gradino più alto del podio ecco l'Italia, seguita dall'Ucraina e dalla Polonia.

