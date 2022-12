Si pattina a Castano Primo

Un’occasione per piccoli e grandi per divertirsi e stare insieme in queste festività natalizie.

Pronti ad indossare i pattini? Dopo il taglio del nastro per la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che quest’anno è in piazza Ardizzone (piazza Mercato). Un’occasione per piccoli e grandi per divertirsi e stare insieme in queste festività natalizie. Il costo è di 8 euro per l’ingresso intero e 6 euro ridotto fino a 15 anni (esclusi sabato, domenica e festivi).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!