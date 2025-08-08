Milano / Malpensa
Lascia i rifiuti nei pressi di un cestino: sanzionata
- 08/08/2025 - 17:17
- Castano Primo
- Cronaca
Lascia i rifiuti urbani nei pressi di un cestino: identificata e sanzionata. Gli agenti della Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate hanno rintracciato e appunto sanzionato in via amministrativa una cittadina di Castano, a carico della stessa veniva accertata la mancata differenziazione dei rifiuti nonché l’uso improprio dei cestini pubblici ubicati sul territorio comunale che si ricorda essere destinati ai piccoli rifiuti e che spesso invece diventano meta di soggetti come in questo caso che vi depositano interi sacchi non differenziati.
