meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 32°
Sab, 09/08/2025 - 16:50

data-top

sabato 09 agosto 2025 | ore 17:59

Lascia i rifiuti nei pressi di un cestino: sanzionata

Lascia i rifiuti urbani nei pressi di un cestino: identificata e sanzionata. A rintracciarla sono stati gli agenti della Polizia locale di Castano.
Ambiente - Cestino

Lascia i rifiuti urbani nei pressi di un cestino: identificata e sanzionata. Gli agenti della Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate hanno rintracciato e appunto sanzionato in via amministrativa una cittadina di Castano, a carico della stessa veniva accertata la mancata differenziazione dei rifiuti nonché l’uso improprio dei cestini pubblici ubicati sul territorio comunale che si ricorda essere destinati ai piccoli rifiuti e che spesso invece diventano meta di soggetti come in questo caso che vi depositano interi sacchi non differenziati.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Pregiudicato in giro per Castano: fermato
Castano - Polizia locale
La Polizia locale di Castano Primo e Nosate ha individuato e sottoposto a controllo di polizia un soggetto segnalato da vari cittadini.
Incendio nell'officina di 'Bellcar'
Castano / Cronaca - Incendio da 'Bellcar'
L'allarme è scattato nella mattinata di oggi (mercoledì 6 agosto). Le fiamme che all'improvviso sono divampate da un'auto in riparazione, andando poi a propagarsi in più punti dell'officina. È successo da 'Bellcar.it'.
Spacciatori in fuga: due denunciati
Castano / Cronaca - Polizia locale
Spacciatori in fuga: due denunciati dalla Polizia locale e dai Carabinieri. L'episodio nei giorni scorsi quando una pattuglia del comando intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate coadiuvato da una pattuglia della locale Stazione Carabinieri di Castano Primo smantellavano l’ennesima piazzola di spaccio in un'area boschiva.

Invia nuovo commento