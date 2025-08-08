Pregiudicato in giro per Castano: fermato

La Polizia locale di Castano Primo e Nosate ha individuato e sottoposto a controllo di polizia un soggetto segnalato da vari cittadini.

La Polizia locale di Castano Primo e Nosate ha individuato e sottoposto a controllo di polizia un soggetto segnalato da vari cittadini. Il veicolo apparentemente usato da un “arrotino” era stato segnalato al centralino del Comando di piazza Mazzini e sulle pagine social, aggirarsi tra le abitazioni destando particolare allarme nella cittadinanza.

Le immediate ricerche da parte dell’equipaggio della Polizia locale di Castano Primo e Nosate permettevano di individuarlo nella zona a nord di Castano. A bordo veniva identificato un soggetto pregiudicato già noto per le cd. “truffe del gas”. Accompagnato presso il locale Comando veniva al termine della attività sanzionato per irregolarità rispetto al vigente regolamento di polizia urbana e notificato avviso di avvio del procedimento atto all’emissione del divieto di ritorno in questi territori. I complimenti per la celere risoluzione sono arrivati al Comando di Polizia locale da parte dell’Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile Carlo Iannantuono, che ha ribadito “Come le segnalazioni tempestive permettono il pronto intervento delle Forze dell’Ordine”.

