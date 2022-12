Luci che incantano: casa... da favola natalizia

La cura e l’attenzione ai dettagli. Perché per lui, come si dice, Natale è davvero il periodo più magico e speciale dell’anno. La casa di Giuseppe Bugini, in via Milite Ignoto a Malvaglio, insomma, è un vero e proprio mix di luci e addobbi, che ogni volta regalano emozioni uniche e particolari.

La cura e l’attenzione ai dettagli. Perché per lui, come si dice, Natale è davvero il periodo più magico e speciale dell’anno. La casa di Giuseppe Bugini, in via Milite Ignoto a Malvaglio, insomma, è un vero e proprio mix di luci e addobbi, che ogni volta regalano emozioni uniche e particolari. E allora, anche solo per pochi minuti, una tappa lì davanti è praticamente o quasi d’obbligo, per lasciarsi catturare da quello straordinario spettacolo. “Una passione che è nata tanti anni fa quando, durante un viaggio in Florida, ho visitato un paesino tutto illuminato - racconta lo stesso Giuseppe - Così, appena tornato a casa, mi sono detto che avrei voluto provare anche io a creare qui l’atmosfera che avevo visto in America”. E da lì, dunque, le prime luminarie, che via via sono diventate sempre di più. “Servono almeno tre o quattro mesi per realizzare tutto - prosegue - Per quanto riguarda le luci, una parte le ho comprate, altre, invece, me le ha regalate un signore. La gioia e l’emozione più grande sono le colonne di auto che passano e si fermano a guardarle; i bambini che rimangono incantati; ecco il bello di dare vita a questi addobbi. Una soddisfazione immensa”.

LUCI CHE INCANTANO: LA CASA DA FAVOLA NATALIZIA DI MALVAGLIO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!