Granelli di sabbia e polvere di stelle

Un viaggio di scoperta, di beneficenza, di aiuto, di speranza... il cuggionese Carlo Motta ha avuto l’occasione di conoscere concretamente il lavoro che Happydù onlus e mercoledì 14 lo racconterà a tutti.

Un viaggio di scoperta, di beneficenza, di aiuto, di speranza... il cuggionese Carlo Motta ha avuto l’occasione di conoscere concretamente il lavoro che Happydù

onlus e mercoledì 14 lo racconterà a tutti. La struttura è di un’associazione di Milano che da parecchi anni lavora in namibia con bambini, ragazze madri ecc, svolge in alcune delle zone degradate del paese. Alla serata, in programma a Palazzo Kuster alle ore 21 del 14 dicembre, parteciperanno: il Dott. luca Buzzi dall'osservatorio astronomico di Varese, che ci mostrerà meravigliose foto del cielo stellato namibiano e Andrea Di Gesualdo presidente di Happidu Onlus Milano.

La nostra intervista a Carlo Motta

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!