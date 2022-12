'Stasera diamo i numeri': pronti per la Festa di Natale dello SFA l'Aurora di Inveruno. Appuntamento il 20 dicembre, alle 21, presso la sala Virga della biblioteca. Ospite d'onore 'Dance Mate'.

